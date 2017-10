Continuar a ler

Sobre o resultado, o guarda-redes afirmou que as águias não podem estar felizes: "Tentamos ganhar todos os jogos. No nosso estádio, com adeptos fantásticos, tentamos sempre ganhar e não podemos ficar contentes com a derrota".



Esta foi a estreia de Svilar na Champions, mas o guarda-redes garante que o técnico não lhe deu indicações especiais: "Rui Vitória não me disse nada, apenas para jogar como treino e como costumo jogar. Penso que tenho a confiança do treinador e da equipa, mas não temos só 11 jogadores. Todos os guarda-redes têm qualidade e podem jogar".



Mile Svilar admitiu que "podia ter feito melhor" no golo do Manchester United na Luz , mas garantiu que o erro não vai afetá-lo do ponto de vista psicológico."Podia ter feito melhor no golo, mas não posso voltar atrás agora. Não vai afetar-me. Estou mentalmente pronto para isto. Faz parte do crescimento. Não dá para voltar atrás", frisou o guardião à Sport TV.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões