O selecionador belga de sub-19 voltou a criticar Mile Svilar, guarda-redes do Benfica que optou por representar a Sérvia, país do seu pai. "Seria ridículo se ele dissesse que não quer jogar pela Bélgica por causa de problemas nos sub-19", afirmou Gert Verheyen, ao jornal 'Het Nieuwsblad'.

O técnico voltou a lembrar os telefonemas feitos e nunca atendidos pelo guarda-redes do Benfica. "Liguei-lhe no início da época, ele estava no meio da transferência, e percebi que não deveria jogar pelos sub-19 se estivesse na primeira equipa do Benfica. Mas ele não atendeu, nem ligou de volta. Por isso, não o convoquei", explicou.

