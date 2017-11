"Como me senti quando defendi o penálti em Old Trafford e no final? Foram sentimentos mistos pois perdemos o encontro. A bola bateu no poste e depois nas minhas costas e entrou. Mas senti-me orgulhoso e feliz. Foi uma longa noite de viagem", afirmou, sublinhando que os elogios de Mourinho em nada o modificaram. "É o meu estilo. Não mudei, fui ensinado assim e jogo sempre assim", precisou.Aos 18 anos, Svilar tem bem assente o que quer na sua carreira. "Quero ser o melhor do Mundo. Mas há que ir passo a passo e trabalhar todos os dias. Estou agradecido por ter este velho (risos) com quem aprendo nos treinos, disse referindo-se a Júlio César.Sobre a questão de representar a seleção sérvia ou belga , Svilar preferiu... chutar para canto. "Não é altura de pensar nisso. Apenas penso no clube", concluiu.