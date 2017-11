Continuar a ler

Lista de 20 convocados:



Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela;



Defesas: Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel e André Almeida;



Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Keaton Parks e Diogo Gonçalves;



O regresso de Mile Svilar - recuperado de um síndrome gripal - e a ausência de Júlio César, por opção, são as principais novidades na lista de convocados do Benfica para a receção ao V. Setúbal, agendada para domingo (20h15) e referente à 12.ª jornada da Liga NOS. Tal significa que, como Record adiantou, Bruno Varela deverá passar a ser o número 2 da baliza encarnada.Rui Vitória chamou 20 atletas, destacando-se a continuidade do jovem Keaton Parks, que recentemente fez a sua estreia pela equipa principal.