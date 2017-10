Continuar a ler

Recorde-se que Svilar chegou à Luz no início desta temporada, vindo do Anderlecht. Até esta terça-feira, tinha feito apenas um jogo pelas águias, na Taça de Portugal, diante do Olhanense.



Jogadores mais novos a atuar na Liga dos Campeões:



1. Mile Svilar, 18 anos e 52 dias

2. Iker Casillas, 18 anos e 118 dias

3. Nikolay Mihaylov, 18 anos e 125 dias

Top dos guardiões mais jovens de sempre na Champions tem novo dono

Mile Svilar tornou-se esta quarta-feira no mais jovem guarda-redes de sempre a atuar na Liga dos Campeões, destronando Iker Casillas.O guardião do Benfica, titular frente ao Manchester United , entrou em campo com 18 anos, um mês e 22 dias, superando o registo do veterano do FC Porto, que se estreou na liga milionária com 18 anos, três meses e 26 dias.

Autor: Luís Miroto Simões