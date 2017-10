Ao segundo minuto da carreira sénior, Svilar já fazia disto

Mile Svilar tornou-se este sábado no guarda-redes mais jovem de sempre a atuar no Benfica, graças à titularidade diante do Olhanense, num encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Com apenas 18 anos, 1 mês e 17 dias, o guardião belga ultrapassou Manuel Abrantes, que em 1966/67 foi lançado com 18 anos, 5 meses e um dia.Contratado ao Anderlecht no último defeso por 2,5 milhões de euros, Svilar chegou à Luz como grande promessa. No entanto, o bom trabalho realizado até agora nos treinos valeu-lhe mesmo a confiança de Rui Vitória para atuar de início contra os algarvios e fazer história... no primeiro jogo como sénior. Isto porque no gigante belga Svilar apenas representou os escalões de formação.