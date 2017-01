A Sky Sports adianta esta segunda-feira que o Swansea terá desistido da contratação do defesa central argentino Lisandro López, na sequência de uma proposta feita ao Benfica , que passava por um empréstimo até final da presente temporada.Sem adiantar grandes pormenores sobre a situação, a Sky Sports dá apenas conta da saída de cena do clube galês, que mesmo assim deverá continuar no mercado em busca de um defesa central.

Autor: Fábio Lima