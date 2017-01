Adel Taarabt começou esta quarta-feira a trabalhar no Génova, clube que vai representar até final da temporada por empréstimo do Benfica. De acordo com os relatos da imprensa italiana, o internacional marroquino até marcou no primeiro treino pelo emblema da Serie A.

A apresentação está marcada para esta quinta-feira de manhã e, para já, apenas o canal oficial do clube reproduziu algumas declaraçõs de Taarabt. "Gostei muito da forma como fui recebido. Sei que tenho de trabalhar muito e ao máximo", afirmou.

Autor: Sérgio Krithinas