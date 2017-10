Continuar a ler

"Enquanto miúdo encontrei sempre treinadores que me trataram como um filho, mas tudo mudou no Benfica. Depois, quando cheguei ao Genova, estava fora de forma e tive problemas. Mas acabei por perceber que tinha de ir falar com o treinador. Falámos e ele disse-me que se fizesse as coisas bem poderíamos começar de novo. Não sei se posso dizer que ficámos amigos, mas mudou a minha vida. Fisicamente, perdi 11 quilos!", revelou.Ora, no Génova tudo mudou para Taarabt e nesse processo há um colega que o marroquino não esquece. "Miguel Veloso. É um verdadeiro exemplo. Está sempre pronto a ajudar o próximo. É um irmão para mim", admitiu o jogador de 28 anos, a quem a questão do peso smepre perseguiu. "Sou solteiro, gosto de sair com os amigos, ir jantar fora, mas quando tens 23 anos podes fazer isso... com 28 não! Tens de mudar o teu estilo de vida e eu fi-lo. Encontrei-me e também encontrei o amor pelo futebol. Sou doido por este desporto, vejo todos os jogos, conheço todos os jogadores".E qual é o objetivo de Taarabt para o que resta da sua carreira? "Não acredito que possa chegar à minha melhor forma, mas com este novo preparador físico posso voltar a jogar bem e ajudar o Genova a vencer. Seria fantástico vencer e ouvir os adeptos cantar o meu nome", admitiu.