Foi com naturalidade que o Benfica assegurou esta terça-feira o apuramento para a final-8 da Taça de Portugal, ao bater, de forma clara, o Esgueira, por expressivos 94-42.Carlos Andrade, com 15 pontos e 6 ressaltos, saiu de campo como o elemento mais certeiro das águias, que ainda tiveram Marko Loncovic (14), Damian Hollis (12) e Nicolas Santos (11) nos dois dígitos em termos pontuais. Do lado contrário, Pedro Valente foi o melhor pontuador, com 13.

Autor: Fábio Lima