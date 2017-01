Continuar a ler

Confira o sorteio dos "16 avos" da Taça de Portugal:



Estoril Praia-Os Vinhais

Ossela-Vila Verde

Arsenal Clube Parada-Modicus Sandim

Boavista-Benfica

Fundão-Quinta dos Lombos

Fabril- Sporting

Rio Ave-Unidos Pinheirense

Moradores Granja-Farense

Viseu 2001-Nogueiró e Tenões

Marítimo- Portimonense

ABC de Nelas-São João Urgicentro Sanfil

A Moradores da Portela/Zona Óptica-Leões Porto Salvo

Lamas Futsal-Belenenses

Tires Futsal-Moradores Santo António Cavaleiros

Futsal Azeméis-Sp. Braga

Autor: Flávio Miguel Silva

O sorteio dos 16-avos-de-final da Taça de Portugal realizou-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol e já contou com a presença das equipa do primeiro escalão do futsal nacional.O Sporting visita o Fabril, que lidera a série F do segundo escalão, em jogo marcado para 4 de fevereiro. O Benfica visita o Boavista, oitavo na série B, uma vez que o sorteio impõe que as equipas de escalões inferiores joguem sempre em casa.