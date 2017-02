Continuar a ler

O Benfica consegue desta forma alcançar os primeiros pontos neste Grupo D, igualando o Melsungen, que ainda joga no domingo, e o adversário desta tarde no topo da classificação.



Consulte os O Benfica consegue desta forma alcançar os primeiros pontos neste Grupo D, igualando o Melsungen, que ainda joga no domingo, e o adversário desta tarde no topo da classificação.Consulte os resultados e classificações da prova

O Benfica alcançou este sábado a primeira vitória no Grupo D da Taça EHF, ao superar no Pavilhão da Luz os espanhóis do Helvetia Anaitasuna, por 33-28, conseguindo assim 'esquecer' o desaire da primeira jornada, averbado na visita ao reduto dos alemães do MT Melsungen.Esta tarde, na Luz, ante o 8.º colocado da Liga espanhola, os encarnados venciam ao intervalo por 19-9, tendo na segunda metade permitido uma 'perigosa' recuperação contrária. Em termos individuais, Belone Moreira acabou por ser o homem em evidência, ao apontar sete golos, sendo determinante numa vitória que teve ainda póquers (quatro golos) de Davide Carvalho e Paulo Moreno. Já do lado da equipa de Pamplona, Alvaro Fernandes e o português Filipe Mota foram os mais certeiros, ambos com cinco golos.

Autor: Fábio Lima