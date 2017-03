Continuar a ler

O recurso do Benfica levou à suspensão da pena, o que aconteceu a 14 de dezembro. Esta decisão faz com que Luís Filipe Vieira tenha ainda de cumprir mais um mês de suspensão.



O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) indeferiu o recurso apresentado pelopela suspensão de 60 dias a Luís Filipe Vieira aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD), após a troca de palavras com João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, após o Benfica-V. Setúbal.O líder dos encarnados, depois de o CD considerar que cometeu "lesão da honra e da reputação" de "membros dos órgãos da estrutura desportiva, elementos da equipa de arbitragem, dirigentes, jogadores, demais agentes desportivos ou espetadores". Em causa estão as queixas dirigidas a João Ferreira em função da atuação do árbitro Manuel Oliveira.

Autor: Sérgio Krithinas