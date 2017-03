O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou o recurso do Sporting no caso dos vouchers, confirmando a decisão do Conselho de Disciplina da FPF em arquivar o processo, confirmou Record. Esta decisão surge mais de três meses depois de o mesmo TAD já ter rejeitado o recurso do Benfica no âmbito do mesmo processo.

Os leões, depois da denúncia feita por Bruno de Carvalho, pretendiam que o Benfica fosse punido pelas ofertas a árbitros, delegados e observadores em todos os jogos disputados em casa.

Continuar a ler

As águias contra-atacaram, pedindo punição ao Sporting e a Bruno de Carvalho por lesão de honra. Os dois processos foram sempre arquivados até chegarem ao TAD, órgão máximo da justiça desportiva em Portugal. A decisão foi de novo idêntica em ambos: arquivados. O Sporting pode ainda recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), algo que o Benfica fez quando a decisão do TAD lhe foi desfavorável. O TCAS acabou por dar razão às águias, mantendo o arquivamento feito pelo Conselho de Disciplina.

Autor: Sérgio Krithinas