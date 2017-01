Continuar a ler

O futuro da formação e a procura de talentos foram alguns dos pontos do programa que gerou maior entusiasmo entre a plateia, perante os contributos dos scouts José Boto (Benfica), José Laranjeira (Sporting) e Luís Boa Morte (Arsenal). Todos eles deixaram críticas à atual forma de trabalhar na formação nacional, lembrando a "falta de competitividade" nos escalões mais jovens, e sublinharam a imprescindibilidade de os clubes portugueses transferirem os seus ativos para serem minimamente sustentáveis do ponto de vista financeiro.A unanimidade do trio de convidados prolongou-se em outras questões debatidas pelos presentes na sala, como a preferência dos clubes portugueses por determinados mercados em detrimento de outros, assim como a luta desigual que os ‘scouts’ de emblemas nacionais enfrentam com outros colossos da Europa."O segredo é ser rápido a decidir, porque hoje em dia ninguém descobre ninguém", ressalvou João Boto, complementado por José Laranjeira: "Tem de haver um trabalho de casa feito antes de qualquer observação. E a observação ao vivo é essencial", fez notar.Já Luís Boa Morte, em representação do Arsenal, revelou a sua preocupação pelo caminho que a formação em Portugal está a tomar. "Daqui a 10 anos vamos pagar a fatura das escolas de futebol que por aí proliferam. Quem paga tem de jogar, e isso mata o futebol! Afinal, estamos interessados em competir ou em formar?", questionou o ex-técnico dos juniores do Sporting.