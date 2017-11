Anderson Talisca interessa ao RB Leipzig, sendo que os responsáveis do emblema alemão, segundo as informações adiantadas pela imprensa turca, poderão sentar-se à mesa com os dirigentes do Benfica nas próximas semanas.

Segundo o diário turco ‘Fotomac’, o médio brasileiro, emprestado pelo Benfica ao Besiktas, causou boa impressão junto do clube germânico aquando do embate entre as duas equipas, no fim de setembro, em jogo a contar para a Champions. Pelo facto de Talisca estar vinculado ao Benfica, qualquer negociação terá de ser feita com as águias, sendo que o Besiktas poderá acionar a qualquer momento a opção de compra de 25 milhões de euros.

Continuar a ler