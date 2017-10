Continuar a ler





"Ele não tem de se preocupar, tenho esse dossiê a meu cargo. Só precisa de se concentrar em jogar. Esperemos que, quer por ele, quer pelo Besiktas, tudo corra bem", assumiu.

O Besiktas quer segurar Talisca e já fez saber à SAD do Benfica que irá avançar com 15 milhões - valor considerado baixo na Luz -, caso passe da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o Atlético Madrid estará igualmente a tentar o jogador. Ora, a vontade do brasileiro será mesmo ficar no emblema de Instambul, segundo avança o diário turco 'Fanatik' que reproduz mesmo o pedido do avançado à direção do Besiktas."Presidente, estou muito feliz no Besiktas. Encontrei o ambiente que sonhava e não quero regressar ao Benfica. Desejo muito que finalize a minha transferência definitiva. Se não sair, serei muito feliz aqui", afirmou o brasileiro que recebeu de Fikret Orman a resposta esperada.