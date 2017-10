"Somos uma equipa humilde, trabalhadora e que faz muito esforço para estar neste campeonato. Foi uma enorme falta de respeito, não admito isto. Que olhem para eles e que procurem dignificar o futsal português. Ganhar aos pequenos é fácil. Contra equipas do campeonato deles é que não os tenho visto a fazer o mesmo", concluiu.

Após a derrota frente ao Benfica (7-1), este domingo no Pavihão da Luz, o técnico do Futsal Azeméis apareceu indignado na flash-interview e insurgiu-se contra os adeptos encarnados. O público entoou 'olés' e Ricardo Canavarro frisou que não pode admitir um comportamento desse género. Nesse contexto, disse que os simpatizantes do clube da Luz não se atreveriam a agir assim frente ao Sporting."Houve uma falta de respeito à minha equipa, com o público a gritar 'olés'. Gostava que o fizessem a jogar contra o Sporting porque contra eles, os jogadores do Benfica têm sido meninos. Foi muito injusto o que nos fizeram. Com a nossa equipa, 'olés' não dá. Lutamos muito, temos jogadores que trabalham por turnos e que não puderam treinar esta semana", criticou.