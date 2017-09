Continuar a ler

O sorteio da terceira ronda da competição destinou a visita do Benfica ao terreno do Olhanense, que partilha a liderança da Série E do Campeonato de Portugal com o Casa Pia, somando três vitórias e um empate em quatro jogos."Defrontar um 'grande' é sempre agradável para as equipas de escalões inferiores e uma ótima ocasião para nos valorizarmos a todos, deixando uma imagem digna perante os nossos adeptos", acrescentou Bruno Saraiva.O técnico sublinhou que o Benfica pode esperar "uma equipa que terá a intenção de jogar bom futebol", apesar de saber que o adversário "vai criar dificuldades" ao Olhanense que nenhuma equipa do seu escalão coloca habitualmente.Questionado sobre o mau momento do Benfica, que na quarta-feira foi goleado pelo Basileia (5-0), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Bruno Saraiva desvalorizou a situação."Essa má fase pode ser passageira e quando jogar em Olhão até já poderá estar em ascendente. Essa é uma questão para o Rui Vitória avaliar. O que sei é que o Benfica é uma equipa com um valor muito superior ao nosso", afirmou.O treinador do Olhanense destacou, porém, que o seu pensamento ainda não está focado na partida frente aos 'encarnados', dentro de duas semanas."Acabei de receber a notícia, mas ainda não quero pensar muito nisso, porque ainda temos dois jogos pela frente no campeonato (Operário, em casa, e Oriental, fora) e esse é o nosso grande objetivo", considerou o técnico dos algarvios, que visam a subida à II Liga.