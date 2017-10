Aos 47 anos, Rui Vitória contabiliza 26 jogos europeus, 20 dos quais na Liga dos Campeões, já ao serviço do Benfica; e mais seis na Liga Europa, quando ainda orientava o Vitória de Guimarães.Neste conjunto de jogos, o treinador do Benfica ainda não realizou qualquer jogo oficial em Inglaterra, tendo assim a hipótese de estrear-se num dos mais prestigiados estádios do Reino Unido. Por curiosidade, assinale-se que nesta contabilidade não consta a receção ao Besiktas, na Luz, pois o técnico encontrava-se a cumprir castigo. Fazendo o balanço ao desempenho europeu do ribatejano, é possível registar que soma tantas vitórias como derrotas: oito. Contudo, se juntarmos os encontros disputados ao serviço do clube vimaranense, os números são negativos, pois averbou três derrotas e um único triunfo.Resta ainda assinalar que, a nível de clubes, a estatística também não é positiva para o Benfica. Num total de 35 jogos disputados frente a clubes britânicos, os encarnados sofreram 18 derrotas e só venceram em 11 ocasiões.