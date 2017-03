Continuar a ler

As expectativas em relação ao Mundial de Budapeste serão avaliadas mais para a frente pela judoca: "A ida ao Mundial dependerá de como estiver no final da recuperação e como me sentir. Em 2016, foi difícil fazer a preparação para os Jogos, porque não foi como deveria ser. Este ano é ainda pior, pois terei de começar da estaca zero. Mas gostaria muito de ir ao Mundial, faz parte da minha maneira de ser."Já Dulce Félix também vem de uma lesão, contraída na São Silvestre de Lisboa, mas o regresso está mais avançado: "A ressonância revelou os isquiotibiais inflamados e, depois, adoeci no final do ano com uma gripe. Fui obrigada a descansar, pelo que não vou à Maratona de Londres. Farei o meu regresso na Corrida do Benfica, a 9 de abril. Sou uma lutadora e espero que estes meses até ao Mundial, em agosto, me levem à boa forma", considerou a atual vice-campeã europeia dos 10 mil metros e 16ª na Maratona do Rio’2016.A melhor judoca portuguesa de sempre, Telma Monteiro, tem marcado os seus ciclos competitivos com a mudança de treinador. Vítor Caetano (Construções Norte-Sul), Emílio Costa, o ex-selecionador Rui Rosa e Jorge Fonseca (Benfica), o falecido António Matias, o japonês Go Tsunoda e Ana Hormigo (Seleções) passaram pelas várias fases da carreira de Telma, que, agora, vai trabalhar até Tóquio’2020 com os dois últimos. E estão aprovados, depois de algumas divergências com a anterior equipa técnica federativa: "Com Go Tsunoda vai ser a continuação do trabalho anterior. E com Ana Hormigo, treinadora das Seleções em 2013, sempre tive uma excelente relação profissional e de amizade."A judoca Telma Monteiro defendeu a igualdade dos géneros, relembrando o papel das mulheres na sociedade: "Um dos meus objetivos é desmistificar o judo tido como desporto para homens, pois também pode ser praticado por mulheres, assim como qualquer outra modalidade. Devemos lutar para que todos sejamos iguais. Apesar do ambiente marcadamente masculino no judo, nunca pensei em desistir. Tentei compreender a realidade e trabalhar para melhorar as coisas."A fundista Dulce Félix também enalteceu a emancipação das mulheres na sociedade: "Constato que tenho muito mais liberdade em relação à minha mãe. Existe uma maior igualdade entre os sexos e a mentalidade está muito mais evoluída. Estamos aos poucos a conseguir o que realmente queremos, pois cada vez mais os homens partilham das nossas tarefas. Quero ser o exemplo para todas as mulheres e que muitas mais mulheres pratiquem desporto."