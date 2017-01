Continuar a ler

O clube da Luz adianta que a operação "foi bem sucedida" e que Telma Monteiro "estará fora dos tatamis por um período que poderá chegar a seis meses". A judoca já tinha sido operada em fevereiro do ano passado ao ligamento lateral interno do joelho esquerdo, tendo cumprido uma paragem de três meses.



Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, foi submetida esta quinta-feira a uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo, estando prevista uma paragem de até seis meses."Após uma intervenção mais convencional, os responsáveis clínicos que têm seguido a situação da atleta decidiram avançar para a artroscopia ao ombro lesionado no decorrer do combate que levou Telma Monteiro a conquistar a medalha de bronze no Rio'2016", pode ler-se num comunicado publicado pelo Benfica, clube ao qual está vinculada a judoca.

