Contratado pelo Benfica tendo em vista a próxima temporada - assinou por cinco épocas -, o sul-africano Thabo Cele não poderia estar mais feliz. Aos 20 anos, e depois de apenas meio ano no Real Sport Club , Cele dá o salto para as águias, um "grande clube", conforme o próprio jogador admite."Nem sei até o que dizer. Estou tão feliz. Na minha vida já tive vários desafios e fui capaz de superá-los todos. Basta lembrar que em 2015 estava em testes na KZN Academy... Mas para evoluir tenho de me focar e jogar futebol, trabalhar no duro, porque o meu sonho não acaba aqui. Há muito mais para atingir. Mesmo assim, assinar por um clube grande como o Benfica é o meu maior sonho", confidenciou, ao site KickOff.com, o sul-africano, que agora é representado pela Gestifute, de Jorge Mendes.Cele será mais um sul-africano a representar equipas da Liga NOS, juntando-se a Bongani Zungu, Thabang Phete e Haashim Domingo (V. Guimarães), Luther Singh (Sp. Braga) e Liam Jordan (Sporting).

Autor: Fábio Lima