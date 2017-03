Os dois jogos com o Benfica, nomeadamente a partida no Estádio da Luz, da primeira mão, não vão ser esquecidos por Thomas Tüchel, como o próprio fez questão de afirmar na flash interview da Sport TV, que se seguiu à goleada do Borussia Dortmund sobre as águias (4-0)."Tive muito prazer em jogar com o Benfica, a envolvente do seu estádio, uma experiência que não vou esquecer", afirmou o técnico dos alemães, que deixou elogios ao adversário mas sublinhou a justiça do triunfo da sua formação."O Benfica é uma grande equipa, com orgulho, pela qual temos muito respeito. Mas fizemos dois jogos brilhantes, quatro partes muito boas. Merecíamos vencer o primeiro jogo, mas é sempre difícil jogar contra o Benfica, tal como contra nós. Somos uma equipa com energia, velocidade e confiança. Estou muito contente. Levamos tudo a sério", salientou.

Autor: Lusa