Thomas Tüchel, treinador do Borussia Dortmund, disse que a sua equipa acreditava na reviravolta na eliminatória mas que não contava marcar quatro ao Benfica (0-4)."Seria falta de respeito dizer que esperava marcar quatro golos ao Benfica, sendo que vínhamos de desvantagem de um golo. Tínhamos confiança para dar a volta e a equipa mostrou-o, principalmente na segunda parte. Tivemos desempenho extraordinário, sobretudo durante 20 minutos", analisou o técnico dos alemães após o triunfo na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no flash interview da Sport TV.Aubameyang assinou um hat trick e foi o homem do jogo, depois de na primeira mão ter falhado vários golos 'cantados': "Este foi o verdadeiro Aubameyang."

Autor: Lusa