"Jogámos de forma fantástica. Não sei se algum dia tive um jogo assim, com tanto domínio. Foi uma exibição muito boa, estou absolutamente orgulhoso. Fomos muito bons no relvado, mas infelizmente não conseguimos marcar nas muitas ocasiões que tivemos e temos um grande desafio na segunda mão", frisou o técnico à Sport TV.



O treinador dos alemães admitiu depois que a tarefa de virar a eliminatória não vai ser fácil: "Bem, o resultado é muito difícil, 1-0... Temos de atacar. Se o Benfica marcar, temos de marcar três. É isto que temos pela frente. Mas vamos ser positivos e temos de ser confiantes para termos outra grande performance. Temos de ser eficazes em frente à baliza".



Tuchel referiu que não ficou surpreendido e sublinhou que o Borussia não deu "qualquer oportunidade de golo" ao Benfica.

Thomas Tuchel, técnico do Borussia Dortmund, mostrou-se incrédulo com a derrota desta terça-feira no Estádio da Luz, realçando o domínio que a sua equipa teve no jogo com o Benfica."O resultado é ridículo, absolutamente louco", começou por dizer o treinador, por entre sorrisos.

Autor: Luís Miroto Simões