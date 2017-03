Continuar a ler

"Estou convencido [de que o Borussia se vai apurar] devido ao nosso espírito e também à estabilidade que temos apresentado nas últimas semanas. O jogo da primeira mão mostrou-nos que podemos criar oportunidades. Agora temos de marcar e também temos capacidade para controlar os contra-ataques do Benfica. Estamos confiantes, sabemos os nossos pontos fortes e sabemos o que esperamos de nós e do que somos capazes. Estou muito contente por termos a oportunidade de reverter este resultado", admitiu.Tuchel abordou ainda a ausência de Marco Reus, devido a lesão, recusando-se a revelar quem assumirá o papel do criativo na partida de quarta-feira. "Não vou dizer. Primeiro porque não quero e depois porque nem sei bem a tática que vou usar. Será uma decisão a tomar amanhã e, em função da tática, vou utilizar um ou outro jogador. Seja o Kagawa, Pulisic ou Schürrle... É uma grande perda não o ter, pois todos conhecem a sua forma e a sua presença física, assim como a sua intensidade. Mesmo assim, é importante contar com os outros jogadores. Temos de compensar essa ausência e estou convencido de que o faremos, em equipa, com presença física e valor. Quanto ao Reus, espero que possa voltar nos 'quartos'", concluiu.