"É um Braga muito bem orientado, muito fiel aos seus princípios, muito pouco alterará a sua estratégia. Cabe-nos estar preparados e focados para podermos estar alerta para algo de surpreendente na equipa do Braga", rematou.

A visita do Benfica ao Sp. Braga, sábado às 18 horas, vai ter um sabor especial para Tiago Brito e André Coelho. Os dois jogadores representaram os guerreiros do Minho na época passada e ajudaram a equipa a dois feitos históricos: chegar à final do playoff (eliminando... o Benfica na meia-final) e garantir a presença na UEFA Futsal Cup.Agora no outro lado da barricada, Tiago Brito espera uma boa resposta da formação da Luz, perante um adversário que elogia. "É uma das equipas fortes deste campeonato, mas com a dedicação e a qualidade de semanas de trabalho, iremos a Braga fazer de tudo para somar os três pontos e continuarmos na corrente de vitórias", começou por dizer o ala de 26 anos, em declarações à BTV.

Autor: Cláudia Marques