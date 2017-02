Continuar a ler

Será a terceira vez que o referido árbitro vai dirigir o Benfica esta época. Além do jogo com o Moreirense, tinha também estado na vitória por 2-0 em Chaves, à 6ª jornada. Sendo um jogo entre dois dos primeiros cinco, foi escolhido um internacional.



A receção do FC Porto ao Tondela terá Luís Ferreira como árbitro; será o terceiro encontro dos portistas com o bracarense, depois dos triunfos diante do Estoril e do Feirense.



O internacional Tiago Martins será o árbitro do jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica, a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS (domingo, 20H15). O lisboeta de 36 anos dirigiu um jogo dos encarnados bem recentemente, a 26 de janeiro, na derrota por 3-1 frente ao Moreirense, no Algarve, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.No referido encontro, Tiago Martins expulsou Rui Vitória, treinador do Benfica, que viria a estar castigado durante 15 dias. No entanto, as injúrias do técnico não foram para o árbitro da partida , como chegou a pensar-se na altura, mas para um dos árbitros de baliza do jogo com o Moreirense, o igualmente lisboeta Hugo Miguel. Daí que o reencontro entre Vitória e Tiago Martins não tenha muito de surpreendente.

Autor: Miguel Pedro Vieira