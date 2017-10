Tiago Morais convenceu os responsáveis do Benfica, que decidiram assinar contrato de formação com o avançado. No Seixal desde o início da época, o jovem é proveniente do Boavista. O jogador, de apenas 14 anos, tem sido utilizado ao serviço da equipa de iniciados do clube da Luz, na qual já foi utilizado em cinco partidas, marcando três golos.

Hábil com os dois pés, tem-se revelado um matador neste arranque de temporada, o que levou o emblema da Luz a segurá-lo. Tiago Morais recorreu às redes sociais para agradecer a aposta efetuada pelo Benfica e garante que quer retribuir a atitude. "É um orgulho assinar contrato de formação com este enorme clube, o clube do meu coração. Quero agradecer ao Benfica pelo reconhecimento e esta é mais uma motivação para continuar a trabalhar", sublinhou, confiante.