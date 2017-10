O diretor-geral para o futebol do Benfica, Tiago Pinto, foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com uma suspensão de 10 dias e ainda multa de 383 euros, no seguimento da expulsão no embate com o Marítimo, já nos descontos. A pena permite, assim, ao dirigente estar no banco na deslocação dos encarnados a Olhão, no próximo dia 14. Tiago Pinto paga a coima mínima prevista no regulamento disciplinar e pouco mais do mínimo temporal, fixado nos oito dias.

O responsável foi punido ao abrigo do artigo 140º, que se refere a protestos contra a equipa de arbitragem por parte de dirigentes. "É penálti, c...! São dois penáltis, c...! O que está a fazer o vídeo-árbitro?", escreveu o árbitro Jorge Sousa no relatório do referido embate, que terminou 1-1. Em causa estava o lance de Salvio, em que os tetracampeões ficaram a pedir penálti por alegada mão de Pablo Santos, aos 54’. De resto, a SAD benfiquista tem ainda 765 euros de coima a pagar porque os adeptos desrespeitaram o minuto de silêncio por José Pratas.

Continuar a ler