O final do jogo foi de muitos nervos no banco do Benfica. Tanto assim que, nos descontos, o diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, recebeu ordem de expulsão, por ter protestado de forma mais veemente junto à linha lateral. O alvo do dirigente encarnado foi o quarto árbitro, Pedro Vilaça, com quem Tiago Pinto entrou em diálogo em mais do que uma ocasião.



A contestação foi-se repetindo até ser notada por Jorge Sousa, que ordenou a Tiago Pinto que abandonasse o relvado, já não se encontrando no local quando a partida terminou. O sucessor de Lourenço Pereira Coelho terá de esperar, agora, pelo relatório do árbitro para perceber se a expulsão lhe custará um eventual afastamento do banco nos próximos jogos, ele que é uma das novidades da estrutura de futebol do Benfica esta época. Tiago Pinto, 32 anos, é aposta pessoal de Luís Filipe Vieira, tendo começado pelas modalidades do clube da Luz.

Autor: Emanuel Pestana