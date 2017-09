Corria o minuto 90 quando uma entrada dura de André Leão sobre Zivkovic gerou alguma confusão. Os jogadores do Benfica foram dos primeiros a reagir, exigindo o cartão vermelho para o médio do P. Ferreira.Os protestos alargaram-se ao banco de suplentes. Além de Rui Vitória, que já se encontrava de pé e perto do local da infração, nota para a intervenção de Tiago Pinto. O diretor-geral para o futebol, função que começou a desempenhar esta época, saiu disparado do banco para se aproximar da linha lateral e dar conta da sua insatisfação ao árbitro Carlos Xistra. Uma ação que contrastou com a postura normalmente calma e discreta que o dirigente costuma adotar no banco de suplentes. Tiago Pinto, de 32 anos, é um dos elementos da confiança de Luís Filipe Vieira e foi uma aposta pessoal do presidente do Benfica na hora de escolher o sucessor de Lourenço Pereira Coelho.