Tiago Pinto foi suspenso por 10 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O diretor-geral para o futebol dos encarnados foi expulso durante o Marítimo-Benfica devido a queixas em relação à equipa de arbitragem, que agora são conhecidas."É penálti, c...! São dois penáltis, c...! O que está a fazer o vídeo-árbitro?", escreveu Jorge Sousa no relatório do jogo que terminou empatado (1-1). Em causa estava o lance de Salvio, em que as águias ficaram a pedir penálti por alegada mão de Pablo Santos.Além disso, o dirigente também foi multado em 383 euros, enquanto o Benfica tem 765 euros de coima para pagar devido ao facto de os adeptos terem desrespeitado o minuto de silêncio em homenagem a José Pratas.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto