Caso essa oferta chegue mesmo à Luz, o Benfica vê-se obrigado a aceitá-la, passando depois a 'batata quente' para as mãos de Mitroglou. E, aí, refere o 'Contra', a vontade do avançado não passa por seguir para o futebol asiático, já que por agora se sente feliz em Lisboa, onde é elemento preponderante no líder da Liga NOS.



De referir que o mercado na China encerra apenas a 28 de fevereiro, pelo que é bastante provável que até lá surjam mais novidades sobre esta e outras possibilidades.



China sempre atenta



Um dia depois de ter apontado um dos melhores golos da sua carreira - no triunfo do Benfica por 1-0 sobre o Sp. Braga -, o avançado Kostas Mitroglou volta a surgir no radar chinês. Segundo informações veiculadas esta segunda-feira no seu país natal, em Lisboa está por estes dias um emissário do Tianjin Quanjian, disposto a fazer tudo para levar o dianteiro helénico para o futebol asiático.De acordo com o jornal 'Contra' , recentemente o Benfica terá recusado uma oferta de 30 milhões de euros pelo grego, algo que, mesmo assim, não parece ter feito os chineses desistir. É que, sempre segundo o mesmo jornal, a equipa comandada por Fabio Cannavaro estará disposta a subir a parada e chegar-se aos 45 milhões de euros presentes na cláusula de rescisão do dianteiro grego, de 28 anos.

Autor: Fábio Lima