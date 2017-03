Continuar a ler

"O Taffarel observa todos os jogadores, os treinos, o Maia também o acompanhava... Temos uma gama de bons ateltas, estamos a acompanhar 56 atletas, podem imaginar os detalhes que recolhemos... O Ederson é um deles", começou por adiantar o selecionador brasileiro. "A sua velocidade de reação e o bom momento que vive foram determinantes. Mas deixámos uma mensagem para o Muralha e o Diego, que são grandes guarda-redes, para o Marcelo Grohe, Danilo... Todos eles estão no nosso radar e estamos a acompanhar o momento técnico deles".



Recorde-se que o guarda-redes do Benfica foi observado por Cláudio Taffarel e Sylvinho, adjuntos do selecionador brasileiro, durante o Benfica-Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões, partida em que Ederson defendeu um penálti de Aubameyang, facto que valeu ao guardião notas "muito positivas", tal como



Ederson foi convocado por Tite para o duplo confronto com o Uruguai e Paraguai na qualificação para o Mundial'2018, marcado para os dias 23 e 28 de março.Tite revelou que tem muitos jogadores sob observação e justificou a chamada do jovem guarda-redes do Benfica com a "velocidade de reação e o bom momento" que vive atualmente no

Autor: João G. Oliveira