Ao contrário do que era esperado, Bruno Varela foi o guarda-redes, numa opção que parece ter agradado aos adeptos do clube da Luz. Quando o ‘speaker’ do Estádio da Luz anunciou que o português seria o dono da baliza dos encarnados, diante da formação sadina, os apoiantes benfiquistas decidiram aplaudir, e muito, essa decisão do treinador.Após longa ausência, Varela beneficiou do síndrome viral de Svilar para regressar à titularidade. Contudo, com o jovem belga de volta às contas, a expectativa era que pudesse retomar a posição, algo que não se verificou.Esta acabou por ser um jogo bastante tranquilo para Bruno Varela, que raramente foi obrigado a intervir frente aos sadinos.