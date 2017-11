Jogador do CSKA Moscovo com mais minutos disputados na Liga russa, o defesa central Mário Fernandes está em dúvida para o duelo com o Benfica, da próxima quarta-feira, segundo confirmou esta quarta-feira, no seu site oficial, o emblema moscovita. Em causa está uma lesão sofrida pelo jogador ao serviço da seleção russa, diante da Argentina, no músculo isquiotibial.Fora de hipótese está, claro, a utilização no jogo deste fim de semana da Liga, diante do SKA–Khabarovsk, marcado para sábado.

Autor: Fábio Lima