Quais foram as previsões?



O mais incrível desta múltipla é o facto de os nove campeões escolhidos (um deles referia-se ao futebol americano) terem conseguido celebrar as suas conquistas bem antes do final dos respetivos campeonatos. As escolhas foram as seguintes:



Chelsea para ganhar a Premier League - 2,00

Newcastle para ganhar o Championship - 1,33

Sheffield Utd para ganhar a League One - 2,38

Portsmouth para ganhar a League Two - 4,50

Lincoln para ganhar a National League - 3,50

Livingston para ganhar a League One escocesa - 1,57

Arbroath para ganhar a League Two escocesa - 5,50

Benfica para ganhar a Liga NOS - 1,57

No sábado, assim que soou o apito final no Benfica-V. Guimarães, um apostador inglês, na casa dos 50 anos, ficou com a sua conta bem mais recheada - e com uma espécie de reforma antecipada garantida. É que, com o título das águias confirmado, esse apostador viu tornar-se certeira uma aposta múltipla, colocada em dezembro, na qual previa nove campeões, com uma incrível odd de 2710,00, na qual investiu 90 libras (104,7 euros)Os encarnados eram os últimos na fila e, desde sábado, este sortudo tem à sua espera qualquer coisa como 283 mil euros, verba que, por agora... não foi reclamada. "Há quase um quarto de milhão de libras à espera na conta deste apostador e, até agora, não recebemos qualquer contacto. Imaginem que ele se esqueceu da aposta que fez... Quando souber vai ter uma bela surpresa!", disse Joe Crilly, porta-voz da William Hill, casa na qual foi colocada a referida múltipla.

Autor: Fábio Lima