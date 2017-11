No final do desaire em Moscovo, Rui Vitória deixou claro que "há mais vida para lá da Champions", pelo que a aposta será agora total nas três competições internas, que o Benfica ambiciona vencer. Ora, no final da última época, as águias chegaram não só a um inédito tetracampeonato como também reeditaram uma ‘tripleta’ que antes só fora visto em 1980/81 – conquista de Supertaça, campeonato e Taça de Portugal. Agora, o técnico benfiquista pode ainda escrever mais uma página dourada nos pergaminhos do clube, que nunca fez esta dita ‘tripleta’ em duas épocas consecutivas. Neste caso, é até possível fazer um ‘póquer’, assim a águia ganhe também a Taça CTT.