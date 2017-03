Os responsáveis encarnados têm feito repetidos avisos para a utilização de engenhos pirotécnicos durante os jogos do Benfica (seja na Luz, ou fora de portas) e a reincidência nestes comportamentos tem levado a pesadas multas. Ainda assim, depois do segundo golo de ontem contra o Belenenses, lá foram acesas pelo menos duas tochas entre os adeptos da claque No Name Boys. E na linha do que tem vindo a verificar-se, à espera das águias estará nova multa.