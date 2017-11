Os adeptos presentes no topo Sul do Estádio da Luz utilizaram tochas de fumo durante os festejos dos golos apontados pela equipa do Benfica que ditaram o triunfo diante do V. Setúbal. Assim que Luisão e Jonas colocaram a bola no fundo da baliza, foi bem visível uma mancha de fumo naquela zona repleta de adeptos benfiquistas.Esta é uma situação que poderá levar o clube da Luz a pagar uma multa, pois é uma prática proibida por parte da FPF.