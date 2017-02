Continuar a ler



João Alves: «Empate seria o melhor»



João Alves também foi jogador de eleição no Benfica, com títulos nacionais ganhos. E faz uma análise em que não pende para qualquer dos lados. "Pelo posicionamento das equipas, o ideal, para o Benfica, seria o empate entre FC Porto e Sporting. Isto porque o Benfica recebe o FC Porto e tem de ir a Alvalade. É óbvio que em clássicos nunca se podem fazer muitas projeções, mas jogar em casa ainda é mais vantajoso do que ir fora", conclui.





Rui Águas: «Dividir o mal pelas aldeias»



Toni ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, como treinador do Benfica, mais oito ligas e cinco taças na pele de jogador do clube. E nesta altura não tem dúvidas. "O melhor resultado para o Benfica é ganhar ao Nacional. Eu estou é preocupado com o Nacional. Seja qual for o resultado do FC Porto-Sporting, tudo continuará em aberto. O campeonato vai ser discutido até ao fim e o Benfica tem é de pensar em si próprio", defende.