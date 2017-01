Continuar a ler

O antigo futebolista do Benfica, que falou à margem do lançamento de um cartão de saúde com a 'marca' de Eusébio, justificou que esperava mais dos leões, mesmo depois de perderem no início da temporada jogadores influentes."Esperava que o Sporting, mesmo perdendo duas unidades muito importantes, como foram João Mário e Slimani, tivesse dado respostas diferentes daquelas que tem vindo a dar. Há um conjunto de circunstâncias que só quem está lá dentro pode explicar", acrescentou.Também Veloso e Stefan Schwarz, ex-jogadores do Benfica, falaram em relação ao momento do rival, que é quarto classificado no campeonato, atrás de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, com o sueco a acreditar que a equipa de Jorge Jesus ainda dará luta."O Sporting é uma equipa com muita qualidade, tem muito bons jogadores, excelente treinador e massa associativa que dá grande apoio ao clube, vai continuar na luta", defendeu o antigo médio benfiquista.Já Veloso entende também que as saídas de jogadores não são motivo suficiente para a quebra 'leonina', mas que o Benfica tem apenas que se focar em si mesmo: "O Benfica não ganha nada com as equipas contrárias, tem que se preocupar apenas consigo mesmo".Os ex-jogadores 'encarnados' são unânimes em relação ao momento do Benfica, ainda em quatro frentes [Liga, meias-finais da Taça da Liga, meias-finais da Taça de Portugal], e aos objetivos que se mantém."Está em quatro frentes e vai entrar em fases decisivas, nada está decidido, há essa almofada no campeonato, mas uma segunda volta que se antevê difícil, com adversários que o perseguem e outros que lutam por outros objetivos, nada garante nada", resumiu Toni.