O treinador ainda procurou desvalorizar os efeitos da derrota em Dortmund, e não hesitou em sair em defesa de Rui Vitória que foi criticado pelas opções que tomou.



"Depois acertamos todos. Há questões mais profundas que a tática e as opções, mas por aí não se vai, morde-se mais facilmente pela tática. Quem tem de tomar decisões tem de tomá-las antes", alerta. O treinador ainda procurou desvalorizar os efeitos da derrota em Dortmund, e não hesitou em sair em defesa de Rui Vitória que foi criticado pelas opções que tomou.

Toni marcou presença na inauguração da Casa do Benfica de Castanheira do Ribate jo e, à margem da cerimónia, fez uma análise da fase final do campeonato onde destacou o rendimento que tem sido alcançado pelos dois primeiros classificados da prova."Vai ser uma luta titânica", afirmou o antigo jogador e treinador do Benfica que destacou a subida de produção do rival das águias: "Foi fácil durante um certo período dizer coisas negativas sobre o FC Porto e agora, desde janeiro, já não é, e não só pelas opções que começou a ter em termos ofensivos com a entrada de Soares, e Brahimi, um jogador que estava fora do baralho. Depois ainda há a subida do Oliver que veio para patamares iguais aos da primeira passagem no FC Porto. No setor defensivo há seis jogadores que não têm sido mexidos, basta olhar para o Casillas e os quatro defesas, e o Danilo. Agora são a melhor defesa, e já têm o melhor ataque pois em janeiro ganhou mais equilibrio. As vitórias trazem mais confiança e, nesta altura, vemos um FC Porto confiante e que tenta chegar em primeiro. O Benfica parece dar alguns sinais de alguma instabilidade, mas ainda tem capacidade e qualidade para discutir e chegar ao título".

Autor: João Soares Ribeiro