Decididamente, Svilar já conquistou o coração dos adeptos do Benfica, como se pode provar ontem no início do jogo com o Feirense. Quando o jovem guardião se dirigiu para a baliza os adeptos do topo Norte do Estádio da Luz levantaram-se para o aplaudir. Curiosamente, foi nessa baliza que o belga viveu o pior momento até agora com a camisola do Benfica, quando sofreu o golo frente ao Man. United, no jogo da sua estreia pelas águias na Champions.

Svilar voltou a ser aplaudido, nessas vezes por todo o estádio, quando negou golos a Etebo e a Tiago Silva, com duas grandes defesas. No final da partida, o belga esperou no centro do relvado por Caio Secco, guarda-redes do Feirense, para o cumprimentar.