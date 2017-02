Minuto 58, penálti. Ederson olha para Aubameyang, simula que vai cair e fica ao centro, imóvel, à espera da bola que foi direta a ele. Acaso? Nada disso. O guarda-redes estava certo que o atacante ia rematar ao meio – era isto que lhe dizia o trabalho feito em conjunto com a equipa técnica do Benfica.

Record conta-lhe, agora, todos os pormenores de um dos momentos que ajudou o brasileiro a ser a grande figura do encontro entre águias e Borussia Dortmund.

A forma como Aubameyang marca os penáltis foi amplamente estudada por Ederson, Júlio César, Paulo Lopes e Luís Esteves, treinador de guarda-redes. Conclusão: o avançado do Gabão tem alguns penáltis para a direita, mas nesta contabilidade é o centro que ganha – estatística confirmada pelo "the football analysis", que revela 7 penáltis ao meio em 13 apontados.

Voltando ao jogo, naquela altura, Aubameyang já havia tido duas ocasiões para marcar sem sucesso e Ederson acreditou que o rival daria tudo para não falhar. Neste cenário, o mais normal seria o atacante escolher o local eleição para marcar penáltis, pelo que o guardião simulou que ia cair, e manteve-se... ao meio da baliza. Uma decisão acertada e que foi aplaudida no banco por Júlio César, que trabalhou com o camisola 1 a abordagem a estes lances.

Luís Esteves ’chamado’ por Rui Vitória

Luís Esteves está no Benfica apenas desde o último verão. Doutorado em Ciências do Desporto e com o mestrado de alto rendimento em treino de guarda-redes, o técnico de 40 anos trabalhou com Rui Vitória no V. Guimarães desde 2012/13 e só não se mudou para a Luz logo em 2015 porque o clube tinha contrato com Hugo Oliveira. Luís Esteves, que já trabalhou em Espanha, no Kuwait e na Arábia Saudita, integrou-se bem e desde cedo captou a atenção dos guarda-redes do Benfica, com quem estabeleceu relação de proximidade no trabalho diário.