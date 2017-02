O Benfica deixou escapar 2 pontos na visita ao OC Barcelos - pode até dizer-se que, na verdade, salvou 1 ... - e, no final da partida, o técnico encarnado Pedro Nunes não disfarçou a insatisfação perante aquilo que se registou no Minho, numa partida eletrizante que terminou num empate a seis golos."Hoje é Carnaval... Ninguém leva a mal. Vieram dois mascarados prejudicar um excelente espectáculo... Parabéns ao Barcelos e parabéns aos meus jogadores, que fizeram um jogo excelente do princípio ao fim. Se calhar é um resultado injusto, mas é Carnaval e ninguém leva a mal", disse o técnico benfiquista, à TVI 24, claramente visando a equipa de arbitragem, que na partida desta tarde expulsou dois jogadores encarnados.

Autor: Fábio Lima