O treinador do Eintracht de Frankfurt, Niko Kovac, abordou a situação de Seferovic no estágio que a equipa está a realizar em Abu Dhabi e admitiu a saída imediata do atacante."É certo que pode sair já no mercado de inverno, mas também existe a possibilidade de permanecer até ao verão. Se ele sair já temos algumas ideias em relação à sua substituição, mas não sei se seremos capazes de efetuá-la. A única garantia que posso dar é que enquanto aqui estivermos não haverá alterações no grupo", garantiu.