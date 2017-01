Continuar a ler

Tal comojá avançou, o internacional português, de 20 anos, está mesmo de saída da Luz e, além do PSG, também o Manchester United está na corrida pelo jovem avançado. No entanto, a proposta parisiense seduz mais o camisola 20 dos encarnados. E prosseguiu: "É um jovem cada vez mais importante no Benfica. É um jogador que pode crecser muito em clubes grandes como é o Benfica ou outros".

Unai Emery sobre Gonçalo Guedes: «É um jogador que pode crescer muito»

O treinador do PSG, Unai Emery, confirmou esta segunda-feira o interesse em Gonçalo Guedes, elogiando o jogador do Benfica."É um bom jogador, um bom jogador de ataque. Pode jogar nos dois flancos, tem jogado pelo Benfica no centro. Está entre os nomes que o PSG pode contratar", afirmou o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato